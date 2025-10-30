Turkiye Today.
На пресконференция Джан Дзинбо, говорител на китайската програма за космическите полети, заяви: "Работата ни по подготовката за изпращането на хора на Луната протича гладко. Напредваме с ракетата Long March 10, лунните скафандри и изследователските апарати. Целта ни, да изпратим китайски астронавти на Луната до 2030 г., е напълно реалистична."
Новият екипаж ще бъде изпратен и на космическата станция "Тиангун", където ще остане шест месеца, провеждайки научни експерименти. Астронавтите ще излетят от космодрума Jiuquan в петък в 23:44 местно време.
След като Китай беше изключен от Международната космическа станция заради съмненията на САЩ за сигурността на страната, Китай стартира проекта "Тиангун", който представлява ключова стъпка към независимите космически изследвания.
