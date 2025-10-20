BBC.
Според австралийското министерство на отбраната, инцидентът е станал в неделя, като няма нанесени щети по самолета P-8A, нито пострадали сред екипажа. В изявление ведомството определи действията на Китай като "опасни и непрофесионални" и заяви, че е изразило официална загриженост пред Пекин. От своя страна, говорител на китайската армия заяви, че австралийският самолет е "навлязъл незаконно" във въздушното пространство на Китай и е трябвало да бъде прогонен.
Старши полковник Ли Джиандзян от Южното командване на военновъздушните сили на Китай обвини Канбера в "сериозно нарушение на китайския суверенитет" и настоя Австралия "незабавно да прекрати провокативните си действия". Австралийските отбранителни сили подчертаха, че очакват всички държави, включително Китай, да управляват своите военни операции по безопасен и професионален начин.
Сблъсъкът е поредният от серията напрегнати срещи между австралийските и китайските военни в региона, където Китай предявява обширни териториални претенции към спорни острови и рифове - претенции, които се припокриват с тези на няколко други държави. Инцидентът съвпадна с визитата на австралийския премиер Антъни Албанезе в САЩ, където той се срещна с президента Доналд Тръмп.
Очаква се двамата лидери да обсъдят проекта AUKUS - многомилиардно споразумение между Австралия, САЩ и Обединеното кралство за доставка на ядрени подводници. Австралия вече неколкократно е обвинявала Китай в подобни действия. През февруари тази година Пекин отново пусна сигнални ракети в близост до австралийски самолет, като китайската страна тогава също настоя, че реакцията ѝ е била "законна и сдържана".
През май миналата година австралийските власти съобщиха, че китайски изтребител е изстрелял сигнални ракети в близост до хеликоптер на австралийския военноморски флот, изпълняващ мисия на Съвета за сигурност на ООН в Жълто море.
Въпреки че Австралия няма териториални претенции към Южнокитайско море, страната активно подкрепя позицията на САЩ и съюзниците им, че китайските претенции в региона нямат правно основание.
