Провинция Рим е сред териториите, засегнати от мащабна финансова измама, разкрита от финансовата полиция в рамките на операция, наречена "Golden Tree", предаваВоенните от провинциалното командване в Анкора са разкрили наличието на предполагаема престъпна организация, целяща създаването на незаконна паралелна банкова институция, базирана на схемата на Понци, способна да движи над 4 милиона евро и да въвлече повече от 500 души на цялата територия на страната.В рамките на операцията, наречена "Golden Tree“, са били предприети предпазни мерки, конфискувани банкови сметки и блокирана онлайн платформата, използвана за незаконни дейности. Разследванията са разкрили истинска схема на Понци, разпространена в много италиански провинции, сред които Анкона, Рим, Милано, Палермо, Неапол, Торино и Бари.Според възстановената от военните от провинциалното командване на Анкона, координирани от прокуратурата на Дорика, престъпната организация е създала паралелна банкова институция без разрешителни, с разклонения в Полша и България, способна да предлага типични за финансовия сектор услуги: откриване на чуждестранни банкови сметки, отпускане на заеми и инвестиционни предложения.Организацията е действала под прикритието на предполагаема "общност“, чиято цел е била благосъстоянието на своите членове. В действителност зад тази структура се е крила измамна схема, която е предлагала инвестиции с висока доходност, представяни като особено изгодни и възнаграждавани чрез "кешбек“, в опит да се избегнат контролите на данъчните служби.Решаващо за успеха на механизма е било доверието, изградено от фалшивите финансови промоутъри с жертвите, принадлежащи към най-различни възрастови групи – от 20 до 85 години – много от които са инвестирали лични спестявания, пенсии или, в някои случаи, пари, получени чрез заеми.Системата се е самоподхранвала благодарение на устната реклама и социалните мрежи, превръщайки самите инвеститори в промоутъри, мотивирани с възнаграждения, пропорционални на броя на набраните нови клиенти и на внесените суми. Към достоверността на операцията са допринесли и на пръв поглед професионални инструменти, като персонализирана физическа дебитна карта и дигитално приложение, симулиращо услуга за домашно банкиране. Механизмът обаче се е прекъснал, когато исканията за възстановяване са надвишили новите плащания: в този момент промоутърите вече не са връщали нито лихви, нито капитал.