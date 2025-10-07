Новини
Кмет на германски град бе намушкан пред дома си, Ирис Сталцер е в тежко състояние
Автор: Николина Александрова 19:06
©
Въоръжено нападение е било извършено в Хердеке, град в западната част на Германия. Ирис Сталцер, която беше избрана за кмет миналия месец, е била намушкана няколко пъти пред дома си. Вестник Bild съобщи, че Ирис Сталцер, която трябваше да встъпи в длъжност през ноември, е била намерена от сина си.

Тийнейджър е бил задържан за нападението. По информация на германското издание, арестуваният е осиновеният син на Сталцер, а полицията е в готовност, тъй като не е ясно дали става въпрос за един или повече нападатели.

"Страхуваме се за живота“ на социалдемократката Ирис Сталцер, заявява германският канцлер Фридрих Мерц на платформа X, докато няколко медии съобщават, че жената е сериозно ранена след нападение пред дома си в Хердеке, близо до Дортмунд. Сталцер е била намерена с множество прободни рани и животът й е в опасност, съобщава източник от службите за сигурност пред Reuters.






