Кметът каза на пресконференция, че общинският съвет "веднага“ е поискал прозрачност, когато е разбрал, че барът не е бил проверяван в продължение на години.
"Те проучват защо това се е случило, което ще включва пълен одит на всички места в района и ще гарантира извършването на повече проверки", подчерта Феро.
На въпрос, Защо не е била извършвана проверка?, Феро отговори: "Днес нямам отговор. Дълбоко съжаляваме за това и знам колко трудно ще бъде това за семействата."
ФОКУС припомня, че полицията идентифицира телата на 40-те жертви от пожара в швейцарския ски курорт. Жертвите са на възраст между 14 и 39 години.
