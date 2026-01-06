Сподели close
Кметът на Кран Монтана, Никола Феро, заяви днес, че бар "Le Constellation“, в който избухна пожар на 1 януари и, при който загинаха 40 души, а други 119 бяха ранени, не е имал никакви проверки за безопасност, разследвания или одити в продължение на пет години, пише BBC.

Кметът каза на пресконференция, че общинският съвет "веднага“ е поискал прозрачност, когато е разбрал, че барът не е бил проверяван в продължение на години.

"Те проучват защо това се е случило, което ще включва пълен одит на всички места в района и ще гарантира извършването на повече проверки", подчерта Феро. 

На въпрос, Защо не е била извършвана проверка?, Феро отговори: "Днес нямам отговор. Дълбоко съжаляваме за това и знам колко трудно ще бъде това за семействата."

ФОКУС припомня, че полицията идентифицира телата на 40-те жертви от пожара в  швейцарския ски курорт. Жертвите са на възраст между 14 и 39 години.