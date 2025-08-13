Кметът на Западна Ахая: Оглеждаш се и виждаш пламъци навсякъде

© Четири големи фронта продължават да бушуват в Патра и Западна Ахая, заплашвайки жилищни райони, унищожавайки домове, инфраструктура и природа, пише protothema.



Пожарът, който избухна вчера вечерта в ниска растителност в Сичена, се е разпространил доста бързо заради ветровете.



Гражданска защита е изпратила последователни съобщения чрез телефон 112 за евакуация на районите Вунтени, Арой, Ксеролака, Сихена, както и на селища в Западна Ахая.



Днес седем противопожарни самолета, пет хеликоптера, 140 пожарникари, пет пешеходни екипа, 41 превозни средства, строителна техника и местни цистерни за вода продължават борбата си с огъня.



Движението по периметралния път Патра е прекъснато от кръстовището К1 до кръстовището Егликада. Същевременно е прекъснато движението на крайградската железница в участъка Врачнейка-Каминия, спрени са и автобусните маршрути в участъка Като Ахая-Каминия.



Кметът на Западна Ахая, Григорис Алексопулос, описа ситуацията като: "Оглеждаш се и виждаш пламъци навсякъде“.



Преди минути стана ясно, че пожарът, който избухна в земеделска горска зона в община Волви, Солун, вече е без активен фронт, но наземните противопожарни сили остават в района.