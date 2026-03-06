Кога домашното насилие е законно в Афганистан?
Правозащитници осъдиха хода като "опустошителен“ и предупредиха, че възможността на жените да се обърнат към правосъдие ще бъде допълнително ограничена.
"Мъжете имат право да управляват изцяло жените“, каза пред CNN от Кабул активистката за правата на човека Махбуба Серадж. "Неговата дума е думата на закона – това е всичко.“
Указът беше издаден миналия месец, но едва наскоро привлече международното внимание, след като информацията му беше предоставена на афганистанската правозащитна група "Равадари“, която го публикува. След това Мрежата от анализатори на Афганистан преведе документа на английски.
Наказанията, описани в него, вече са широко разпространени в Афганистан, но това е първият път, когато те са толкова ясно кодифицирани, откакто Съединените щати и техните съюзници се изтеглиха от страната през август 2021 г., което позволи на талибаните да се върнат на власт.
Талибаните настояват, че всички техни решения са в съответствие с ислямския шериат и имат религиозна легитимност.
"Ако съпругът пребие жена си толкова жестоко, че това доведе до счупена кост, отворена рана или по тялото ѝ се появи черно-синя рана, и съпругата се обърне към съдия, тогава съпругът ще бъде считан за нарушител“, се казва в кодекса, според превода на Мрежата на афганистански анализатори. "Съдията трябва да го осъди на 15 дни затвор.“
Наказанието за малтретиране на животни е по-тежко. Указът гласи, че всеки, който принуждава животни като кучета или петли да се бият, трябва да бъде осъден на пет месеца затвор.
Указът позволява и на баща да наказва детето си, наред с други неща, за това, че не се моли. Наказанието за учител, който пребие ученик толкова жестоко, че му счупи кост, е да бъде отстранен от работа.
Като се има предвид, че на жените в Афганистан е забранено да напускат дома си без мъж настойник, активистите твърдят, че новият закон ще попречи на жените да търсят справедливост дори в случаи на тежко физическо насилие.
Високопоставеният представител на ООН по правата на човека, Фолкер Тюрк, заяви в четвъртък пред Съвета по правата на човека в Женева, че указът "легитимира насилието срещу жени и деца“ и предупреди, че "Афганистан е гробище за човешки права“.
"Жените и момичетата в Афганистан са изправени пред крайна дискриминация и потисничество, основани на пола, което е равносилно на преследване“, каза Тюрк. "Системата на сегрегация напомня на апартейда, основана на пол, а не на раса.“
Правата на жените в Афганистан непрекъснато се ограничават, откакто талибаните се завърнаха на власт.
Указът също така затяга дисидентството. Всеки, който обиди лидера на талибаните Хибатулла Ахундзада, трябва да получи 39 удара с камшик и една година затвор, докато всеки, който "унижава висши служители“, подлежи на шест месеца затвор и 20 удара с камшик.
"Равадари“, активистката група, която първа разпространи указа, заяви, че той е "несъвместим дори с най-основните стандарти за справедлив процес, включително принципа на равенство пред закона“.
Смъртното наказание също се налага за широк кръг от престъпления.
Съдия или имам може да осъди на смърт всеки, който разпространява доктрини, "противоречащи на исляма“, и всеки, който "упорито“ се занимава с кражба, хомосексуалност, ерес, магьосничество или каквото и да е друго освен вагинален секс.
Активисти твърдят, че начинът, по който доктрината определя "мюсюлманин“, оставя широка свобода на действие на властите да наказват религиозните малцинства в тази многообразна страна.
"Не мога да ви кажа колко обаждания получавам от отчаяни жени из целия Афганистан“, каза пред CNN Серадж, активистката за правата на жените. "Когато се прилагат подобни закони и съпругът може да решава всичко, тогава го забравете. Поне преди имаше страх от съдилищата, от съдиите. Жените се оплакваха. А сега какво?“.
Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защитава и България от евентуални ирански атаки
