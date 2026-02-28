"Когато приключим, поемете властта, тя ще бъде ваша": Тръмп се обърна към иранците
©
Той заяви, че опасните действия на Техеран "пряко застрашават САЩ, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят".
"В продължение на 47 години'', добавя Тръмп, "иранският режим скандира "Смърт на Америка'' и води безкрайна кампания на кръвопролитие''.
"Това е масов терор и ние няма да го търпим повече'', добавя той, преди да заяви, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма и е разработвал ракети с голям обсег.
Тръмп заявява, че "ще унищожим ракетите им'' и "ще унищожим военноморските им сили'', и добавя, че макар да са предприети мерки за избягване на жертви, "американци може да загинат''.
Той призовава Ислямската революционна гвардия да "сложи оръжията си'' или "да се изправи пред сигурна смърт''.
Обръщайки се към народа на Иран, Тръмп посочи "Часът на вашата свобода наближава'' и ги предупреждава, че "бомби ще падат навсякъде''.
"Когато приключим, поемете властта, тя ще бъде ваша'', добавя той.
"Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред. В продължение на много години сте молили Америка за помощ, но никога не сте я получили.
Никой президент не е бил готов да направи това, което аз съм готов да направя тази вечер.''
Още по темата
/
Анализаторът Диана Хусеин за конфликта в Близкия изток: Ако тръгнат 10 млн. души в посока Турция и Европа, не смятам, че ще можем да се справим
08:47
Руслан Трад за отношенията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква в следващите дни
19.02
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
21.09
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
Още от категорията
/
Европейският прокурор Теодора Георгиева: Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение
26.02
Почина Антонио Техеро, един от лидерите на опита за преврат срещу новодемократичното испанско правителство
25.02
Швейцария отпусна еднократна помощ от 50 000 франка за ранените и семействата на жертвите от пожара в Кран Монтана
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Върнаха в Турция 41 души, издирвани за престъпления, петима от тя...
12:58 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.