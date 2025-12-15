ProtoThema.
Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър бяха намерени мъртви в дома си в Бредууд в неделя, 14 декември, като властите разследват обстоятелствата около престъплението, а медиите посочват сина им като вероятен извършител, без до момента да има официално потвърждение от полицията.
Според Parade, Роб Райнер и Мишел Сингър са били женени 35 години и са имали четири деца: синовете си Джейк и Ник, дъщеря си Роми, както и Трейси Райнер, дъщеря на Роб Райнер от брака му с покойната Пени Маршал.
Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис
Ник Райнер е говорил открито в миналото за сериозните проблеми с наркотичната зависимост, с които се е сблъсквал от юношеството си. Роден е на 14 септември 1993 г. и, както сам разкрива, че за първи път постъпва в рехабилитационен център на около 15-годишна възраст. До 2016 г. е преминал повече от дванадесет пъти през програми за детоксикация.
В изявленията си през 2016 г., според People, той описва живота си като бездомник в щати като Мейн, Ню Джърси и Тексас. Както е обяснил, причината да живее на улицата е, че е решил да не продължава предложените му програми за рехабилитация.
Успоредно с борбата си със зависимостта, Ник Райнер се насочи към писането. Той пише сценария на филма "Being Charlie“, който е базиран на живота и личните му преживявания. Филмът е режисиран от баща му, Роб Райнер, който заявява в предаването WTF With Marc Maron, че това е най-личният филм, който някога е режисирал.
Самият Ник, говорейки по време на промоцията на филма, споменава "тъмните години“ от живота си, като разказва, че когато е бил далеч от дома си, е можел да загуби живота си.
В интервю през 2016 г. за BUILD Series на AOL Ник Райнер признава, че не е имал близки отношения с баща си през детството си. Както сам посочва, че те са имали различни интереси, което ги държало на разстояние. Според него, съвместната им работа по филма "Being Charlie“ била повод за сближаване и разбиране.
От своя страна, Роб Райнер говори с топли думи за сина си, наричайки го "душата на филма“.
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
©
Още по темата
/
Мистерията около MH370 продължава: Издирването на изчезналия самолет с 239 души на борда се възобновява след десетилетие
04.12
Още от категорията
/
Гутериш: Шестима миротворци бяха убити при атака с дрон срещу мироопазваща база на ООН в Судан
14.12
Ецио Гавацени за "сафаритата с хора": Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:36 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:07 / 14.12.2025
Властите публикуваха запис на заподозрян за масовата стрелба в ун...
09:45 / 14.12.2025
Стрелба в американския университет "Браун", има жертви и ранени
08:44 / 14.12.2025
NYT постави на първа страница мащабните антиправителствени протес...
17:06 / 13.12.2025
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернати...
16:33 / 13.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.