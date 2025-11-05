Сподели close
В сряда сутринта на остров Олерон във Франция бе обявена тревога, когато според Le Parisien мъж се е блъснал с колата си в пешеходци и велосипедист, ранявайки 10 души.

Нападателят е бил незабавно задържан от полицията, след като е опитал да запали колата си.

Нападението е било извършено между Долюс-д'Олерон и Сен-Пиер-д'Олерон на френския остров, около 8:45 ч. (местно време), като извършителят е блъснал с колата си десет души. Пет от тях са с по-тежки наранявания, а двама са в изключително критично състояние.