Le Parisien мъж се е блъснал с колата си в пешеходци и велосипедист, ранявайки 10 души.
Нападателят е бил незабавно задържан от полицията, след като е опитал да запали колата си.
Нападението е било извършено между Долюс-д'Олерон и Сен-Пиер-д'Олерон на френския остров, около 8:45 ч. (местно време), като извършителят е блъснал с колата си десет души. Пет от тях са с по-тежки наранявания, а двама са в изключително критично състояние.
Кола се вряза в пешеходци на остров Олерон във Франция, най-малко 10 души са ранени
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Опасна мода в Русия: Чрез TikTok се популяризират хапчета за отслабване с тежки странични ефекти
02.11
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила 160 км/ч може да удари Балканите!
31.10
Край на фалшивите здравни новини! Министерството на здравеопазването в Гърция създава отдел за откриването и управлението им
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Затвориха летището в Брюксел заради дрон
22:53 / 04.11.2025
Мицкоски обвини България в тормоз: Изкуствени спорове ни спъват п...
19:43 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.