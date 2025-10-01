ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кола се запали на летище Хийтроу
Лондонската пожарна служба информира, че на мястото на инцидента в многоетажния паркинг на Терминал 3 са изпратени четири пожарни автомобила и около 25 пожарникари.
Видеоклип, разпространен в социалните мрежи и за който се предполага, че е заснет на мястото на инцидента, показва гъст дим, излизащ от първия етаж на паркинга.
Пожарните служби съобщават, че главният тунел, който свързва терминалите 1, 2 и 3 на летище Хийтроу, остава затворен, докато екипите овладяват пожара. Самото летище продължава да функционира нормално.
Говорител на летището заяви: "По-рано тази сутрин нашите екипи реагираха на пожар в автомобил, паркиран в многоетажния паркинг на Терминал 3. Пожарът бе бързо потушен и няма пострадали. Паркингът вече е отворен, а останалата част от летището работи нормално. Извиняваме се на пътниците за причинените неудобства".
Автобусите към летище Хийтроу тази сутрин също бяха засегнати. От Arriva Herts и Essex съобщиха в публикация в X: "Добро утро! Поради пожар в Хийтроу, маршрут 724 няма да обслужва спирките Greenways и Lees Road в двете посоки. Автобусите ще тръгват и спират от Терминал 5".
Магистрала M4 в посока юг към летище Хийтроу е затворена при кръстовище 4 заради пожара, информират от National Highways. Пътуващите към летището се препоръчва да използват изход M4 J3 или M25 J14.
В същото време обаче тежка катастрофа на изход J14 на M25 доведе до значителни задръствания и около час закъснение, според National Highways.
Лондонската пожарна съобщи, че сблъсък между кола и камион рано тази сутрин е затворил пътя, като един мъж е откаран в болница. Очаква се пътят да остане затворен до средата на следобеда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: