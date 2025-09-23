ЗАРЕЖДАНЕ...
|Колапс след кибератака: Фабриките на Jaguar Land Rover няма да работят до 1 октомври
Удължаването ще струва на JLR десетки милиони лири на ден в загубени приходи, ще породи сериозни опасения за компаниите и работните места във веригата за доставки и ще повдигне въпроси за уязвимостта на британската индустрия към кибератаки.
Кибератака затвори един от най-големите заводи на Jaguar Land Rover
Повече от 33 000 души работят директно за JLR във Великобритания, много от които са наети на сглобяващите линии в Уест Мидландс, най-голямата от които е в Солихал, и в завода в Халвуд, Мърсисайд.
Още около 200 000 души са наети от няколкостотин компании във веригата за доставки, които са изправени пред продължително прекъсване на търговията.
Източници от индустрията оценяват, че около 25% от доставчиците вече са предприели стъпки за спиране на производството и съкращаване на работници, много от които чрез "натрупване на часове", които ще трябва да изработят в бъдеще.
