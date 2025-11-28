Коледните базари в Букурещ отварят утре
Основни коледни базари в Букурещ:
"Коледен базар в Букурещ“ – площад "Конституция"
Този пазар се провежда за 18-и път и ще бъде отворен от 29 ноември до 28 декември 2025 г. Той предлага над 120 щанда с ръчно изработени изделия, храни и подаръци. Сред главните атракции са 30-метрова екологична коледна елха, Къщата на Дядо Коледа и голямо виенско колело.
"Коледен базар в центъра на Букурещ“ – Университетски площад
Организиран от кметството чрез CREART, този пазар ще работи от 29 ноември до 28 декември 2025 г. Посетителите ще видят празнично украсена елха, светлинни инсталации, въртележка и атракции за всякакви възрасти. Музика на живо ще поддържа празничната атмосфера.
"Зимна приказка“ – площад "Алба Юлия"
За първи път площад Алба Юлия ще бъде превърнат в коледен център. Панаирът ще се проведе от 29 ноември 2025 г. до 7 януари 2026 г., което го прави най-дългия коледен пазар в Букурещ. Мястото ще бъде и домакин на единственото открито новогодишно парти в града.
"West Side Christmas Market“ – Drumul Taberei (Сектор 6)
Този пазар започва на 28 ноември и ще бъде отворен до 28 декември 2025 г. Той е в петото си издание и е известен с коледната украса и безплатния вход, пише Digi24.
Коледен панаир в парк "Детски свят“ (Lumea Copiilor) – Сектор 4
Провежда се за първи път между 27 ноември и 27 декември. Тук посетителите ще могат да се возят на балон с горещ въздух, да ползват зиплени, да участват в интерактивни игри и да посетят "Вълшебния керван с животни“ – зона за деца с животни, характерни за зимата.
"Коледна история“ – Комичната опера за деца
Градината на Детската опера ще бъде домакин на панаир между 29 ноември и 28 декември, но само през уикендите. Предлагат се творчески работилници, срещи с Дядо Коледа и специален панаир за деца от 0 до 3 години, включително снежен човек и ледена пързалка.
"Северна Коледа“ – Romexpo
В Romexpo пространството се превръща в зимна приказка. Децата могат да преминат по "Пътеката на елфите“, да участват в игри и да творят в "Работилницата на Дядо Коледа“.
"Коледен базар на Букурещката опера“ – Национална опера
От 6 до 28 декември 2025 г. крайбрежната алея пред Операта ще се превърне в елегантен коледен базар с класическа музика и вдъхновен от френските площади декор. Ще има кулинарни щандове, работилници за деца и уикенд концерти на открито.
