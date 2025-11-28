Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Букурещ ще открие празничния сезон на 29 ноември 2025 г., когато в столицата едновременно ще отворят врати няколко коледни базара. Всички посетители ще могат да се насладят на празнична украса, тематични работилници, атракции и традиционни сезонни храни. Събитията ще бъдат достъпни всеки ден до края на декември, а входът ще е свободен. Традиционно, откриването на тези пазари в края на ноември бележи официалното начало на коледните празници в румънската столица.

Основни коледни базари в Букурещ:



"Коледен базар в Букурещ“ – площад "Конституция"

Този пазар се провежда за 18-и път и ще бъде отворен от 29 ноември до 28 декември 2025 г. Той предлага над 120 щанда с ръчно изработени изделия, храни и подаръци. Сред главните атракции са 30-метрова екологична коледна елха, Къщата на Дядо Коледа и голямо виенско колело.

"Коледен базар в центъра на Букурещ“ – Университетски площад

Организиран от кметството чрез CREART, този пазар ще работи от 29 ноември до 28 декември 2025 г. Посетителите ще видят празнично украсена елха, светлинни инсталации, въртележка и атракции за всякакви възрасти. Музика на живо ще поддържа празничната атмосфера.



"Зимна приказка“ – площад "Алба Юлия"

За първи път площад Алба Юлия ще бъде превърнат в коледен център. Панаирът ще се проведе от 29 ноември 2025 г. до 7 януари 2026 г., което го прави най-дългия коледен пазар в Букурещ. Мястото ще бъде и домакин на единственото открито новогодишно парти в града.

"West Side Christmas Market“ – Drumul Taberei (Сектор 6)

Този пазар започва на 28 ноември и ще бъде отворен до 28 декември 2025 г. Той е в петото си издание и е известен с коледната украса и безплатния вход, пише Digi24.

Коледен панаир в парк "Детски свят“ (Lumea Copiilor) – Сектор 4

Провежда се за първи път между 27 ноември и 27 декември. Тук посетителите ще могат да се возят на балон с горещ въздух, да ползват зиплени, да участват в интерактивни игри и да посетят "Вълшебния керван с животни“ – зона за деца с животни, характерни за зимата.



"Коледна история“ – Комичната опера за деца

Градината на Детската опера ще бъде домакин на панаир между 29 ноември и 28 декември, но само през уикендите. Предлагат се творчески работилници, срещи с Дядо Коледа и специален панаир за деца от 0 до 3 години, включително снежен човек и ледена пързалка.

"Северна Коледа“ – Romexpo

В Romexpo пространството се превръща в зимна приказка. Децата могат да преминат по "Пътеката на елфите“, да участват в игри и да творят в "Работилницата на Дядо Коледа“.

"Коледен базар на Букурещката опера“ – Национална опера

От 6 до 28 декември 2025 г. крайбрежната алея пред Операта ще се превърне в елегантен коледен базар с класическа музика и вдъхновен от френските площади декор. Ще има кулинарни щандове, работилници за деца и уикенд концерти на открито.