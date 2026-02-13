Конгресът на САЩ призова Питър Манделсън да свидетелства по делото "Епстийн"
©
Сухас Субраманям и Робърт Гарсия, двама членове на Камарата на представителите от Демократическата партия, са изпратили писмо до бившия американски посланик, в което го молят да отговори на въпросите на Комитета за надзор на Камарата, като част от текущото разследване на Епстийн.
Те пишат: "Въпреки че вече не сте британски посланик в САЩ и сте се оттеглили от Камарата на лордовете, ясно е, че имате широки социални и бизнес връзки с Джефри Епстийн и разполагате с важна информация, свързана с нашето разследване на дейността на Епстийн.
Предвид ужасяващите обвинения относно поведението на Епстийн, ви молим да се явите за интервю с персонала на Комитета относно престъпленията на Джефри Епстийн и неговите съучастници.“
Двамата посочват, че Манделсън се появява многократно в 3,5-те милиона файла, свързани с Епстийн, които са били публикувани от САЩ.
Манделсън е бил посланик на САЩ между февруари и септември миналата година, преди да бъде освободен от британския премиер Кийр Стармър.
Премиерът го е освободил заради връзката му с Епстийн, която се е различавала "съществено“ от това, което лейбъристът е заявил на правителството, когато е бил проверен.
Манделсън многократно е отричал всички обвинения. Но преди това той се е извинил за поддържането на отношенията си с Епстийн, които, както сам признава, са продължили прекалено дълго.
Двамата американски представители миналата година отправиха подобно искане към Андрю Маунтбатън-Уиндзор, тогава принц.
Още по темата
/
Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
16:55
"Тя го нарича чичо Джефри": Бивш съветник на Обама и юридически директор на банката Goldman Sachs подаде оставка след свързването й с досиетата на Епстийн
10:33
Хауърд Лутник бил на "семейна ваканция" на острова на Епстийн, чуват се призиви за оставката му
11.02
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
03.02
Още от категорията
/
Саудитскaта Midad Energy подписа споразумение с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руската компания
21:54
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, което не можеше да направи месеци наред
12.02
Керемедчиев за Мюнхенската конференция: Марко Рубио като ръководител на американската делегация сигнализира за промяна в тона на Вашингтон
12.02
ЕК се заема с проблема: Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жертва на кибертормоз
10.02
"Имаме армия, в която всички са като Том Круз, но по-високи, направих толкова много добрини": Тръмп смята, че е заслужил мястото си в Рая
05.02
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгиева със смразяващ доклад за възстановяването на "силите" на Европа
05.02
Доц. Момчил Дойчев: Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, кое...
22:09 / 12.02.2026
Белгийската полиция обискира сгради на ЕК
16:58 / 12.02.2026
Звездата от ''Кръгът на Доусън'' Джеймс Ван Дер Бий почина на 48 ...
21:52 / 11.02.2026
ЕК представи план за противодействие на заплахите от дронове
14:25 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
12:49 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:12 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.