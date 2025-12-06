Nampa.
''Инцидентът е станал късно снощи, докато корабът се е приближавал към град Дитфурт, на около 70 километра югоизточно от Нюрнберг'.
Причината за сблъсъка е неправилното преценяване на височината на кабината на кормчията, която е била твърде висока, така че е ударила моста, причинявайки значителни материални щети, поясняват германските власти.
Кораб със 137 пътници се удари в мост в Бавария
