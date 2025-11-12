Космически кораб или комета: NASA с подробности за тайнствения обект 3I/ATLAS
НАСА официално разкри структурата на междузвездния обект 3I/ATLAS, оставяйки учените изумени от неговия корабподобен вид.
Първоначално класифицирано като комета, това небесно тяло сега разкрива съвсем различна форма чрез най-новите изображения с висока разделителна способност от космическия телескоп "Хъбъл“.
Междузвездният обект, разположен на разстояние над 277 милиона мили от Земята, демонстрира забележителна яркост и енергия. Дългата му опашка, съставена от летливи материали, се простира далеч отвъд ранните прогнози, което предполага активни реакции към слънчевата радиация. С приблизителни размери между 320 метра и 5,6 километра, той е сред най-масивните и загадъчни "посетители" отвъд нашата Слънчева система.
Експертите все пак остават разделени по въпроса какво е оформило неговата силно асиметрична структура – някои посочват интензивните слънчеви сили, докато други спекулират с по-загадъчни влияния. Независимо от своя произход, 3I/ATLAS оспорва дългогодишните теории за междузвездните явления и предефинира разбирането на човечеството за това, което се намира отвъд звездите...
