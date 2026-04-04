Космическият кораб Orion с четирима астронавти от мисията Artemis II преполови разстоянието до Луната, информират от NASA. Апаратът се намира на около 232500 километра от естествения спътник на Земята.

Orion се движи със скорост от 5240 километра в час по прецизната траектория към Луната. От наземния контрол са взели решение да не използват коригиращо запалване на единия от двигателите на модула, тъй като отклоненията от зададения курс били минимални.

След две пълни денонощия в Космоса екипът от астронавти съобщава, че се чувства прекрасно.