Крал Чарлз III ще посрещне германския президент на държавно посещение във Великобритания

© Politico Крал Чарлз III ще приеме президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер и съпругата му Елке Бюденбендер на държавно посещение в Обединеното кралство от 3 до 5 декември, съобщиха от Бъкингамския дворец, цитирани от Politico.



Това ще бъде първото посещение на германски държавен глава във Великобритания от 27 години насам. Гостите ще бъдат посрещнати в замъка Уиндзор - една от основните кралски резиденции. Визитата ще включва церемониално посрещане, официален банкет, както и среща с министър-председателя Кийър Стармър.



Това е третото държавно посещение, организирано от краля и кралица Камила през 2025 г., след визитите на френския президент Еманюел Макрон през юли и на американския президент Доналд Тръмп през септември.



Крал Чарлз посети Германия през март 2023 г. - първата му официална визита като монарх - където произнесе реч пред Бундестага и подчерта значението на приятелството между двата народа. През юли тази година Обединеното кралство и Германия подписаха нов договор за стратегическото им партньорство, включващ сътрудничеството в сферата на сигурността и взаимопомощта при евентуално въоръжено нападение.