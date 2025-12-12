Sky News.
В обръщението Чарлз заяви, че "добрата новина“ е "благодарение на ранната диагноза, ефективната интервенция и спазването на лекарските предписания“.
"Този важен момент е както лично благословение, така и свидетелство за забележителния напредък, постигнат в лечението на рака през последните години“, добавя той.
"Свидетелство, което, надявам се, ще даде кураж на 50% от нас, които в някакъв момент от живота си ще бъдат диагностицирани с тази болест.“
През февруари 2024 г. кралят обяви, че е диагностициран с рак и започва лечение.
Монархът отложи всички публични ангажименти, но продължи да изпълнява задълженията си зад стените на двореца, провеждайки аудиенции и заседания на тайния съвет (Тайният съвет на краля е консултативен политически съвет на британския монарх. В миналото е най-висшият законодателен и съдебен орган във Великобритания).
През април миналата година той се върна към публичните си задължения и посети Университетската болница "Макмилън Кънсър Сентър“ в центъра на Лондон заедно с кралицата, където сподели "шока“ си от диагнозата, когато разговаря с друг пациент с рак.
Източници на британската медия посочиха през декември миналата година, че лечението му ще продължи през 2025 г. и "върви в положителна посока“.
Кралят на Велкобртания е избрал да не разкрива вида на раковото си заболяване. Източници от двореца отчасти обясняват това с факта, че той не иска един вид рак да изглежда по-значим или да привлича повече внимание от другите.
Крал Чарлз обяви "добра новина" в борбата си с рака
©
Още по темата
/
Какво се случва в Обединеното кралство? Започнали са репетиции за погребението на крал Чарлз III
18.06
Последни новини от кралското семейство: Крал Чарлз III разкри неочаквана информация за здравословното си състояние
12.09
Още от категорията
/
Гръцките фермери продължават да протестират, полицията блокира движението им към пристанището в Патра
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.