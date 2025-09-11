ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Краткосрочният наем на имот в Гърция става все по-невъзможен
Забраната за нови краткосрочни отдавания под наем в центъра на Атина не само ще бъде удължена, но ще важи и за други райони в страната, предвид положителните ѝ резултати до момента, като правителството в момента оценява регионите, към които да бъде насочено нейното прилагане.
Според изявлението на премиера Кириакос Мицотакис на Международния панаир в Солун, се разглежда възможността за удължаване на забраната за нови предложения, подобни на Airbnb, в трите общински района на Атина с още една година, като същевременно се оценява и разширяването на тази мярка към други райони на страната.
Решено е да се удължи тригодишното освобождаване от данък за собственици, които изберат да отдават имота си под наем на дългосрочен договор, докато преди това те бяха налични на пазара за краткосрочни наеми; стимул, чиито резултати след около година прилагане се считат за окуражаващи.
Що се отнася до районите, до които може да бъде разширена забраната за навлизане на нови имоти на пазара за краткосрочно отдаване под наем, след трите района на Атина, експертите се позовават на статистика от Института на Гръцката конфедерация по туризъм и ELSTAT, както и на дестинации, където тази активност изглежда е особено висока в сравнение със средното за страната. Според тях средният брой налични места за настаняване за краткосрочно отдаване под наем на 1000 постоянни жители в Гърция е 46. Тези данни се отнасят за 2024 г. и се очаква да са се увеличили тази година. В Цикладите обаче средният брой места за настаняване на 1000 жители е 611, докато в Йонийските острови е 340, а в Додеканезите - 125. Отбелязва се, че във всеки регион цифрите се различават допълнително в зависимост от дестинацията. Следователно в Миконос и Санторини броят на местата за настаняване на 1000 жители е по-висок от 611 в Цикладите като цяло.
Междувременно, от 1 октомври ще влезе в сила регулаторната рамка, въведена от министъра на туризма Олга Кефалогяни, която предвижда подробни условия и спецификации за експлоатацията на всички апартаменти и къщи като краткосрочно настаняване, регулирайки пазара допълнително.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: