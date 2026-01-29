Кремъл коментира сделката между "Лукойл" и Carlyle
"Това са корпоративни споразумения. В този случай от Кремъл не може да коментираме“, отбеляза той.
Според него, основното в тази сделка е да бъдат спазени интересите на руската компания.
ФОКУС припомня, че днес "Лукойл" обяви, че е сключил сделка за продажба на чуждестранни активи с Carlyle. От компанията съобщиха, че споразумението зависи и от изпълнението на няколко условия.
За да бъде сключена сделката, е необходимо одобрението на регулаторните органи, включително Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).
Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на рафинерията в Бургас
