Кристалина Георгиева в стои анализ посветен на Изукствения интелект.
Технологичните промени са променяли пазарите на труда в продължение на векове. Но ползите не винаги са били широко споделяни. Тъй като изкуственият интелект и цифровите технологии трансформират днешното работно място, дори тези, които са начело на иновациите, не са имунизирани срещу смущения, както показват скорошните съкращения на работни места в големи технологични компании.
За работниците намирането или запазването на работа ще зависи все повече от способността им да актуализират уменията си или да усвояват нови. Последният ни анализ на милиони онлайн свободни работни места разкрива мащаба на търсенето на нови умения: една от 10 обяви за работа в развитите икономики и една от 20 в развиващите се пазарни икономики вече изисква поне едно ново умение.
Професионалните, техническите и управленските позиции се радват на най-голямо търсене на нови умения, особено в областта на информационните технологии, които представляват повече от половината от това търсене. Специфичните за сектора умения също са тенденция. Здравеопазването например наблюдава бум в уменията за телегрижи и дигитално здравеопазване, докато маркетингът все повече изисква експертиза в социалните медии.
Променящото се лице на пазара на труда, разбираемо, създава безпокойство сред работниците. Тъй като близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект, опасенията относно замяната на работни места и намаляващите възможности за някои групи стават все по-остри. Това подчертава необходимостта от проактивно и всеобхватно разработване на политики, които подготвят работната сила за бъдещето на труда и гарантират, че ползите от изкуствения интелект са широко разпространени.
По-високи заплати, смесени ефекти върху работните места
Работодателите плащат повече за работници, които придобиват нови умения. В Обединеното кралство и Съединените щати обявите за работа, които включват ново умение, обикновено носят около 3% повече заплащане . Има още по-голяма премия за свободни позиции с четири или повече нови умения. Тези позиции могат да носят до 15% повече заплащане в Обединеното кралство и 8,5% повече в Съединените щати .
Нашето проучване показва, че това увеличение на заплатите може да даде тласък на местната икономика. Работниците с повече пари в джобовете си харчат повече в местните фирми, които от своя страна наемат повече персонал, за да отговорят на търсенето. В САЩ например, регионите с по-високо ниво на приемане на нови умения са отбелязали ръст на заетостта с 1,3% за всеки 1 процентен пункт увеличение на дела на обявите за работа, които изискват нови умения, през последното десетилетие.
Въпреки това, висококвалифицираните и нискоквалифицираните работници са склонни да печелят най-много, докато средноквалифицираните работни места, като например рутинните офис задачи, се свиват.
Картината за уменията, свързани с изкуствения интелект, е още по-сложна. Въпреки че тези умения водят до премии в заплатите, те досега не са допринесли за растежа на заетостта, както други нови умения. Всъщност нивата на заетост в професии, уязвими от изкуствения интелект, са по-ниски в региони с високо търсене на умения, свързани с изкуствен интелект – с 3,6% по-ниски след пет години, отколкото в региони с по-малко търсене на тези умения. Това е предизвикателство за младите хора, които започват кариерата си, тъй като работните места на начално ниво са по-склонни към изкуствен интелект. Тези открития са в съответствие с нововъзникващите доказателства от САЩ, че внедряването на генеративния изкуствен интелект намалява наемането на работа на начално ниво – особено когато задачите могат да бъдат автоматизирани.
Глобална готовност
Тези тенденции не са неизбежни. Политическите решения, взети днес, могат да превърнат смущенията във възможности. Големият въпрос за политиците е как? За да помогнем за отговора на този въпрос, разработихме Индекс на дисбаланса в уменията, използвайки данни за заетостта от няколко държави. Мярката отразява относителната тежест на потенциалното бъдещо търсене на нови умения спрямо предлагането, като използва САЩ като ориентир. Тя допълва съществуващия Индекс на МВФ за готовност за ИИ, който се фокусира върху готовността на държавите в четири области, свързани с безпроблемното приемане на ИИ.
В Индекса за дисбаланс на уменията страните се разделят най-общо на две категории. Тези с високо търсене на нови умения, но относително ниско предлагане – като Бразилия, Мексико и Швеция – трябва да инвестират в обучение и да осигурят по-добро образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Те може също да се нуждаят от външни изпълнители или да разчитат на чуждестранни работници с необходимите умения.
Други страни, като Австралия, Ирландия и Полша, имат изобилие от таланти, но по-скромно търсене . Предизвикателството пред тях е да стимулират иновациите и да помогнат на компаниите да усвоят наличните таланти. Реформи, които насърчават иновациите и създаването на нови фирми и подобряват достъпа на бизнеса до финансиране, биха помогнали.
Развиващите се икономики и страните с ниски доходи, където както търсенето, така и предлагането остават относително ограничени, ще се нуждаят от двата набора от политики.
В по-широк план, държавите следва да въведат политики, които да помогнат на работниците да се адаптират и да придобият нови умения и да останат ангажирани в работната сила, както и да подобрят мобилността си чрез достъпни жилища и гъвкави схеми на работа. Това би помогнало за свързването на работниците с нови възможности и би спомогнало за по-бързото разпространение на нови умения. Политиката в областта на конкуренцията също е от значение, както и улесняването на навлизането на нови фирми. Тъй като предприятията придобиват конкуренти, за да уловят оскъдни таланти, пазарната сила може да се концентрира по начини, които в крайна сметка ограничават иновациите и възможностите. Социалната закрила също трябва да се подобри, за да се подкрепят по-добре тези, които са изправени пред трудни промени в работата, и да се улесни повторното им интегриране в работната сила.
И накрая, правителствата трябва да препроектират образователните системи за икономика, основана на изкуствен интелект. Високото търсене на нови ИТ умения може да не се превърне непременно в равновесно увеличение на търсенето на ИТ и ИИ специалисти, особено след като много ИТ задачи могат постепенно да бъдат автоматизирани от ИИ. Така че днешните студенти се нуждаят от когнитивни, творчески и технически умения, които допълват ИИ и им помагат да го използват, вместо да се конкурират с него. В същото време работниците, изложени на риск от загуба, се нуждаят от достъп до преквалификация, за да са в крак с бързите промени на пазара на труда.
Някои страни вече са водещи в това отношение. Нашият индекс за готовност за придобиване на умения класира Финландия, Ирландия и Дания сред страните, които са в най-добра позиция да подготвят работната си сила с уменията и гъвкавостта, необходими за бъдещето. Какво ги отличава? Значителни инвестиции във висше образование и програми за обучение през целия живот, които помагат на работниците да се адаптират към развитието на технологиите.
Подготовка и действие
Степента, до която изкуственият интелект ще укрепи икономиките, ще зависи от това колко добре ще подготвим работниците и фирмите за прехода. Но залозите са отвъд икономиката. Работата носи достойнство и смисъл в живота на хората. Това е, което прави трансформацията на изкуствения интелект толкова важна.
Успехът ще зависи от смелите стъпки, предприети сега: инвестиране в умения, подкрепа на работниците при смяна на работата и поддържане на конкурентоспособност на пазарите, така че иновациите да са от полза за всички.
