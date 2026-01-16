Сподели close
Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заявява пред Reuters, че МВФ е готов да подкрепи Венецуела, но се нуждае от признаването на лидерството на страната от страна на основните й акционери и от искане за помощ от страна на властите.

В интервю за британската агенция по време на посещението си в в Украйна Георгиева заявява, че въпреки почти пълната липса на комуникация с режима на сваления президент Николас Мадуро от 2019 г. насам, Фондът следи внимателно икономиката на Венецуела, за да оцени нейното развитие.

"Имаме добро разбиране и сме готови“, заявява Георгиева. "Ако има възможност да се подкрепи народа на Венецуела, можете да бъдете сигурни, че Фондът ще бъде там.“

Тя допълва, че е загрижена за факта, че 8 милиона венецуелци са напуснали страната през последните години – по-голяма част от населението, отколкото емиграцията от Украйна поради руската инвазия – което драстично свива икономиката ѝ.

"Инфлацията се ускорява. Притесняваме се от повторно появяване на хиперинфлация във Венецуела", посочва тя.