ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кристалина Георгиева предлага промени в структурата на МВФ
Г-н Кац понастоящем е началник на кабинета на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент в Министерството на финансите на Съединените щати. Той е главен съветник на министъра по широк кръг от вътрешни и международни въпроси. Г-н Кац изигра ключова роля в развитието на иновативното икономическо партньорство на правителството на САЩ с Украйна и е в центъра на международните преговори на правителството на САЩ, включително с Китай. Г-н Кац има дългогодишни отношения с Министерството на финансите, които се простират на повече от десетилетие. В предишните си длъжности в Министерството на финансите той е бил старши съветник на заместник-министъра по международните въпроси, съветник на помощник-министъра по международните пазари и политически съветник в Службата за борба с тероризма и финансовото разузнаване. През това време г-н Кац е представлявал и Съединените щати на международни форуми, включително в Съвета за финансова стабилност.
В допълнение към работата си в Министерството на финансите, г-н Кац прекара няколко години в частния сектор. Той беше старши сътрудник в Манхатънския институт, специализиран в централно банкиране, международни икономически въпроси и икономическо държавно управление. Преди това е работил в глобален макро хедж фонд, като инвестиционен банкер в Goldman Sachs и като съветник на командващия американските сили в Кабул, Афганистан. Г-н Кац е получил бакалавърска степен по изкуства от Йейлския университет и доктор по право с отличие от Юридическия факултет на Нюйоркския университет.
При обявяването на решението си г-жа Георгиева каза: "Дан е известен на колегите си със страстта си към политическа работа, особено към пресечната точка на икономическата политика и международните отношения. Той е високо уважаван заради ориентирания си към решения подход, съвместния си стил на лидерство и готовността си да внесе нови перспективи по трудни въпроси.“
Г-н Кац каза: "За мен е дълбока чест да бъда предложен за тази позиция в МВФ. МВФ играе незаменима роля в сърцето на международната парична система. Очаквам с нетърпение да задълбоча ангажимента си с Фонда, неговия персонал и членовете.“
В заключение г-жа Георгиева каза: "Дан е твърдо убеден във важната роля на Фонда в подпомагането на нашите страни членки да осигурят икономическа и финансова стабилност във време на значителни трансформации в световната икономика. Способността му да изгражда взаимоотношения с широк кръг от партньори ще бъде важен актив за Фонда.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
14:54 / 16.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Нети със специални думи към истинската си майка
16:28 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:24 / 16.09.2025
Две земетресения едно след друго в Егейско море
18:12 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: