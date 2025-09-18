Новини
Кристалина Георгиева предлага промени в структурата на МВФ
Автор: Лора Димитрова 19:35Коментари (0)71
©
Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), днес предложи назначаването на Даниел Кац за първи заместник-управляващ директор, считано от 6 октомври 2025 г. Назначаването подлежи на одобрение от Изпълнителния съвет на МВФ.

Г-н Кац понастоящем е началник на кабинета на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент в Министерството на финансите на Съединените щати. Той е главен съветник на министъра по широк кръг от вътрешни и международни въпроси. Г-н Кац изигра ключова роля в развитието на иновативното икономическо партньорство на правителството на САЩ с Украйна и е в центъра на международните преговори на правителството на САЩ, включително с Китай. Г-н Кац има дългогодишни отношения с Министерството на финансите, които се простират на повече от десетилетие. В предишните си длъжности в Министерството на финансите той е бил старши съветник на заместник-министъра по международните въпроси, съветник на помощник-министъра по международните пазари и политически съветник в Службата за борба с тероризма и финансовото разузнаване. През това време г-н Кац е представлявал и Съединените щати на международни форуми, включително в Съвета за финансова стабилност.

В допълнение към работата си в Министерството на финансите, г-н Кац прекара няколко години в частния сектор. Той беше старши сътрудник в Манхатънския институт, специализиран в централно банкиране, международни икономически въпроси и икономическо държавно управление. Преди това е работил в глобален макро хедж фонд, като инвестиционен банкер в Goldman Sachs и като съветник на командващия американските сили в Кабул, Афганистан. Г-н Кац е получил бакалавърска степен по изкуства от Йейлския университет и доктор по право с отличие от Юридическия факултет на Нюйоркския университет.

При обявяването на решението си г-жа Георгиева каза: "Дан е известен на колегите си със страстта си към политическа работа, особено към пресечната точка на икономическата политика и международните отношения. Той е високо уважаван заради ориентирания си към решения подход, съвместния си стил на лидерство и готовността си да внесе нови перспективи по трудни въпроси.“

Г-н Кац каза: "За мен е дълбока чест да бъда предложен за тази позиция в МВФ. МВФ играе незаменима роля в сърцето на международната парична система. Очаквам с нетърпение да задълбоча ангажимента си с Фонда, неговия персонал и членовете.“

В заключение г-жа Георгиева каза: "Дан е твърдо убеден във важната роля на Фонда в подпомагането на нашите страни членки да осигурят икономическа и финансова стабилност във време на значителни трансформации в световната икономика. Способността му да изгражда взаимоотношения с широк кръг от партньори ще бъде важен актив за Фонда.“






