След избухването на конфликта в Близкия изток, международното летище в Атина е сред аерогратие в региона, които претърпяха значителен спад, пише eKathimerini.

Общото въздействие върху европейската мрежа е значително. Трафикът до и от Близкия изток е намалял и сега е с 59%, като е около 800 полета дневно (в двете посоки), което е намаление с около 1200 полета, сочат нови данни на Eurocontol.

Много полети са пренасочени, за да се избегне зоната на конфликта, а ограниченията във въздушното пространство са засегнали няколко европейски държави, летища и авиокомпании. Сред тях е Гърция и по-специално най-голямото летище в страната - това ва Атина, официално наречено "Елефтериос Венизелос“.

Според последния доклад на Eurocontol, Гърция е в списъка на 10-те пазара в Европа, които показват най-голям спад в маршрутите до и от Близкия изток. Тя заема седмо място с 26 ежедневни заминавания до 27 февруари, като през март те падат до 16, което е намаление с 38%. Международното летище Атина представлява основният обем полети от Гърция до този специфичен регион, така че е подложено на най-силен натиск. Дневните заминавания са намалели от 23 на 14, което е спад от 41%.

Страната, която е понесла най-голям удар, е Турция, тъй като тя имаше с голяма разлика най-силните потоци към и от Близкия изток. Спадът ѝ достига 54%, като заминаващите намаляват от 179 на 82 на ден. Начело в списъка е Истанбул, като основното му летище "Ататюрк“ отбелязва спад на полетите до Близкия изток от 98 на 46 (спад от 53%), а второстепенното му летище "Сабиха Гьокчен“ спада още по-рязко - от 43 на 15 полета (спад от 65%).

Турция е следвана от Обединеното кралство (от 89 на 41, спад с 54%), Германия (от 78 на 45, спад с 42%), Италия (от 54 на 23, спад с 59%) и Франция (от 46 на 22, спад с 52%).

Кипър се класира на осмо място, като броят на полетите спадна от 24 на 14, или 43%. Летище Ларнака регистрира спад от 35%, от 18 на 12 заминавания на ден.