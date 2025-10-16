ЗАРЕЖДАНЕ...
Kronen Zeitung: ЕС се готви да забрани продажбата на цигари с филтър
Европейската комисия очевидно планира редица по-строги мерки в борбата срещу тютюнопушенето. Според вътрешен документ, с който разполага австрийският вестник Kronen Zeitung, тя подкрепя основните предложения на Световната здравна организация (СЗО).
СЗО преследва целта да създаде "поколение без никотин“.
ЕС планира по-строги регулации за цигарите и електронните цигари, включително забрана на цигарите с филтър.
Документът предвижда също така значително намаляване на броя на местата за продажба на цигари. Рекламата и т.нар. "стимули за продажба“ на цигари с филтър също ще бъдат забранени. Освен това ще бъде преустановено извличането на печалба от тютюневи изделия.
Особено забележителна е предложената забрана на цигарите с филтър, която се подкрепя и от Европейската комисия.
Филтрите увреждат околната среда, когато се изхвърлят безразборно в природата.
Според доклада се обсъжда и забрана за продажба на тютюневи изделия на всички лица, родени след определена година.
Държавите-членки на ЕС трябва да дадат съгласието си
Досега само Нова Зеландия е приела такава забрана, но по-късно я отмени. Проблемът е, че това доведе до възникването на процъфтяващ черен пазар.
Все още не е ясно каква е позицията на държавите-членки на ЕС по отношение на тези планове. В четвъртък ще се събере работна група на Съвета, в която представители от всички страни от ЕС ще могат да изразят своите позиции.
Окончателно решение се очаква на конференцията на СЗО през ноември.
