ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Круизен кораб с 8500 души е аварирал край остров Понца
Екипажът на кораба, който е бил на около 15 км от остров Понца, е съобщил за проблема в 7:25 ч. сутринта, съобщава италианската редакция на Sky News/tg24, добавяйки, че круизният кораб е плавал от Генуа за Неапол с 8585 души на борда, или 6496 пътници и 2089 членове на екипажа.
Бреговата охрана съобщава, че обстановката на кораба е спокойна, а метеорологичните и морските условия са благоприятни.
Два влекача са напуснали пристанищата Джоя Тауро и Неапол, за да изтеглят безопасно крайцера до Неапол.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 38
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лили Иванова на драстична диета, хапвала само тиквени семки
17:40 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: