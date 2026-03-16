Курсът на еврото спрямо долара се повиши в сутрешната търговия във Франкфурт днес на фона на продължаващата война в Близкия изток, съобщават германски сайтове за финансова информаци.Еврото прибави 0,2 на сто до 1,1444 долара за едно евро към 10:40 часа българско време.Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1476 долара за евро.Спрямо швейцарския франк единната европейска валута нараства с 0,06 на сто до 0,9037 фр., спрямо британската лира - 0,03 на сто до 0,8635 бр. лири, но спрямо японската йена губи 0,08 на сто до 182,22 йени за едно евро.