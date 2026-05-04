12 души пострадаха при стрелба на парти близо до езерото Аркадия край Оклахома Сити, пише Associated press, позовавайки се на полицията.

"Властите получиха множество сигнали за изстрели около 21:00 часа в неделя, по време на събиране на младежи близо до езерото Аркадия в Едмънд, Оклахома", според говорителката на полицията в Едмънд Емили Уорд.

Свидетели съобщиха, че са видели двама мъже да бягат от мястото на трагедията.

Заподозрените все още са на свобода. Уорд подчерта, че няма заплаха за обществеността.