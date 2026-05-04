12 души пострадаха при стрелба на парти близо до езерото Аркадия край Оклахома Сити, пише Associated press, позовавайки се на полицията.
"Властите получиха множество сигнали за изстрели около 21:00 часа в неделя, по време на събиране на младежи близо до езерото Аркадия в Едмънд, Оклахома", според говорителката на полицията в Едмънд Емили Уорд.
Свидетели съобщиха, че са видели двама мъже да бягат от мястото на трагедията.
Заподозрените все още са на свобода. Уорд подчерта, че няма заплаха за обществеността.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.