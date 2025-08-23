Новини
Къванч Татлъту в центъра на разследването за изчезналия турски милионер 
Автор: Елиза Дечева 11:28
©
Известният турски актьор Къванч Татлъту е свидетелствал като част от разследването във връзка с изчезналия турски милионер- Халит Юкай в началото на месеца. Тогава "Фокус" съобщи, че яхтата му е била намерена разбита и полупотънала в района на Дарданелите, като е нямало никакви следи от собственика ѝ, пише hurriyet. 

Посочва се, че актьорът, който също е участвал в усилията по издирване на своя приятел, е бил призован в съда в Ялова, за да бъде информиран за разследването, проведено от Главната прокуратура. 

Капитанът на сухотоварния кораб "Арел 7", за който се твърди, че се е блъснал в лодката на Юкай, първоначално е освободен и арестуван след обжалване. 


