Европейската централна банка разполага с различни възможности за справяне с енергийния шок, свързан с войната в Иран, мерки, които ще бъдат адаптирани в зависимост от мащаба и продължителността му, заяви днес председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, предава APE-MPA.

ЕЦБ няма да "застине от колебание“ и разполага с "диференциран набор от варианти за реакция“ по отношение на паричната политика, заяви тя, без да уточни кои са тези варианти.