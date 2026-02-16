Сподели close
Влак дерайлира в понеделник сутринта в района на Гопенщайн, в кантон Вале, Швейцария, след лавина, която засегна линията. Според данните, петима души са ранени, предава Infos Françaises в социалната мрежа Х.

Според публикация на местната полиция, силите за сигурност са се притекли незабавно на мястото на инцидента, а според първоначалната информация има ранени пътници. Представител на железопътната компания BLS е потвърдил, че дерайлирането е било причинено от лавина, която е засегнала железопътната линия.