Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака срещу самолета на Фон дер Лайен
Автор: Елиза Дечева 16:28Коментари (0)90
©
Външният министър на Русия Сергей Лавров нарече "глупости“ твърденията за предполагаема руска намеса срещу самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, извършена с помощта на GPS смущения, пише Известия. 

"Наскоро едва не убихме Урсула фон дер Лайен, която долетя дотук със самолет или хеликоптер до различни страни, настройвайки ги срещу нашата страна. И изведнъж те казаха, че Русия е "изключила“ GPS-а и самолетът или хеликоптерът може да са се разбили. След това, между другото, самите представители на Европейския съюз се дезавуираха от тези глупости“, добави още Лавров. 

"Фокус" припомня, че на 1 септември Financial Times съобщи, че самолетът, превозващ председателя на ЕК, при опит за кацане на летището в България се е оказал без работеща GPS система заради "руска намеса". 

Преди дни премиерът Росен Желязков каза, че "транспондерът на самолета е излъчвал постоянно и с добро качество на сигнала, нямало е данни за заглушаване". 

"Никога не сме твърдели, че инцидентът със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив, е целенасочен", заяви пък говорителят на ЕК Ариана Подеста. 

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова също коментира случая с доста голяма доза ирония.

