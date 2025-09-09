Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака срещу самолета на Фон дер Лайен

© Външният министър на Русия Сергей Лавров нарече "глупости“ твърденията за предполагаема руска намеса срещу самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, извършена с помощта на GPS смущения, пише Известия.



"Наскоро едва не убихме Урсула фон дер Лайен, която долетя дотук със самолет или хеликоптер до различни страни, настройвайки ги срещу нашата страна. И изведнъж те казаха, че Русия е "изключила“ GPS-а и самолетът или хеликоптерът може да са се разбили. След това, между другото, самите представители на Европейския съюз се дезавуираха от тези глупости“, добави още Лавров.



"Фокус" припомня, че на 1 септември Financial Times съобщи, че самолетът, превозващ председателя на ЕК, при опит за кацане на летището в България се е оказал без работеща GPS система заради "руска намеса".



Преди дни премиерът Росен Желязков каза, че "транспондерът на самолета е излъчвал постоянно и с добро качество на сигнала, нямало е данни за заглушаване".



"Никога не сме твърдели, че инцидентът със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив, е целенасочен", заяви пък говорителят на ЕК Ариана Подеста.



Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова също коментира случая с доста голяма доза ирония.