Във Франция, на фона на заплахата от руската армия, скоро може да бъде въведена доброволна военна служба. Президентът на страната Еманюел Макрон планира да обяви съответното решение, съобщава Le Figarо.

Според изданието, президентът на Франция може да обяви решението си още на 27 ноември.

"Франция трябва да остане силна страна с мощна армия“, заявява Макрон в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.

Според френският вестник, решението за връщане на доброволната служба се обмисля вече няколко месеца. Президентът на Франция спомена за него още на 13 юли, изказвайки се пред високопоставени офицери.

"Сблъсквайки се с факта, че Европа е изложена на постоянна заплаха от страна на Русия, ние се нуждаем от нация, способна да устои и да бъде мобилизирана“, отбеляза Макрон.

Източници на изданието твърдят, че различните сценарии на плана предвиждат набирането на 10 до 50 хиляди души годишно. Според данни на редица френски медии доброволческата служба ще продължава 10 месеца и ще се заплаща с няколкостотин евро на месец.