Прекъсването е засегнало въздушния транспорт в германската столица, като националната метеорологична служба предупреждава за опасни условия.
На пътниците е съобщено да очакват отменени полети и значителни закъснения. Летището призовава пътниците да се свържат директно с авиокомпаниите си, за да получат актуална информация за състоянието на полетите. Летището съобщава, че прекъсването на полетите може да продължи, докато метеорологичните условия не се подобрят.
Германия е засегната от продължителна студена вълна от януари до февруари, като Берлин е покрит със сняг, а температурите падат под -10 градуса по Целзий. Необичайно студената зима доведе до хаос в транспорта, особено в железопътния.
Леденият дъжд е рядка форма на валежи, които замръзват почти мигновено след удара върху студена повърхност, придавайки на всичко от листата до огледалата на колите вид на ледени скулптури.
Леден дъжд спря работата на летището в Берлин
