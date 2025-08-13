Новини
Ледът под Антарктида се топи отвътре
Автор: ИА Фокус 15:13Коментари (0)33
©
Антарктида – символ на вечния лед и студ – крие под ледената си броня океан, който в някои райони буквално "кипи“ от топлина. Не става дума за вряща вода, а за аномално високи температури, които ускоряват топенето на ледниците отдолу, без това да се вижда на повърхността, пише Meteo Balkans.

Как се затопля океанът под леда?

Топли океански течения

Системата на циркулация в Южния океан пренася топли водни маси от тропиците към Антарктида, където те проникват под ледените шелфове.

Промени във ветровете

Засилващите се западни ветрове – резултат от климатичните промени – тласкат топлите течения още по-дълбоко под леда.

Соленост и плътност на водата

По-солената и по-топла вода е по-плътна, което ѝ позволява да се "вмъкне“ под студените ледени маси.

Невидимият процес с видими последици

Тъй като топенето е подводно, ледниците изглеждат стабилни… докато изведнъж се срутят. Така се случи с ледения шелф Ларсен B през 2002 г., когато 3250 км² лед изчезнаха само за 35 дни.

Защо това е опасно?

Покачване на морското равнище – Топенето на ледените маси в Западна Антарктида може да вдигне световното ниво на океаните с над 3 метра.

Промени в океанските течения – Пресният студен приток променя глобалната циркулация и климата.

Риск от екстремно време – Нарушенията в океанските течения могат да засилят бурите и сушите по света. 

Как това засяга България?

Макар да сме далеч от Антарктида, повишаването на морското равнище засяга Черноморското крайбрежие, а промяната в океанската циркулация може да измести климатичните зони в Европа, включително да донесе по-екстремни зими или горещи лета.

Антарктида не просто се топи – тя се разпада отвътре. Това е процес, който не виждаме всеки ден, но който пренаписва климатичната карта на планетата.

И ако днес океанът "кипи“ под леда, утре последиците ще се усещат и по нашите брегове.






Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Колективната отбрана на Европа
Бюджет 2025
Пожари 2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
