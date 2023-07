© Легендарният певец Тони Бенет почина на 96 години, предаде BBC. Той има дуети с Арета Франклин и Лейди Гага. Смъртта му бе потвърдена от неговия публицист Силвия Уайнър в изявление за Associated Press.



Той е починал в родния си град Ню Йорк. Няма конкретна причина за смъртта му, но припомняме, че Бенет беше диагностициран с болестта на Алцхаймер през 2016 г.



Тони Бенет е американски изпълнител на популярна, класическа и джаз музика. Той е и художник, автор на много творби под името Антъни Бенедето, които са на постоянни изложби в няколко институции. Той е създател на училище за изкуства "Франк Синатра“ в Астория.



Има над 17 награди "Грами“, включително специалната награда за "постижение на живота“. Носител е и на две награди "Еми“.



Тони Бенет е издал над 70 албума през кариерата си, почти всички под лейбъла на Колумбия Рекърдс. Най-продаваните са I Left My Heart In San Francisco ("Оставих сърцето си в Сан Франциско“).