Лекарствата за отслабване оказват ефект дори на Wall Street
Автор: Екип Ruse24.bg 20:14Коментари (0)69
©
Чудодейни лекарства, лечения за затлъстяване и инжекции за отслабване. Наречете ги както искате, малко лекарства са имали по-трансформиращ ефект върху Wall Street и талията през последните десетилетия от GLP-1, пише CNBC.

Известни под търговските марки Wegovy и Zepbound, агонистите на рецептора за глюкагоноподобен пептид-1 (GLP-1) са клас лекарства, използвани за лечение на диабет тип 2 и затлъстяване, като имитират хормони, произвеждани в червата, за да потиснат апетита и да регулират кръвната захар.

Откакто през 2021 г. Wegovy за първи път получи одобрение в САЩ за лечение на затлъстяване, а Zepbound - през 2023 г., лекарствата преживяха истински бум, като донесоха дълго търсени решения на десетки милиони пациенти и ускориха растежа на съответните компании майки Novo Nordisk и Eli Lilly.

Затлъстяването е сериозен рисков фактор за много от водещите причини за смърт. С появата на нови приложения – и конкуренти – в областта на тези лекарства, Wall Street залага сериозно на разрастващата се индустрия, като оценките сочат, че до 2030 г. тя може да достигне стойност над 100 млрд. долара.

Софи Дикс, ръководител на отдела за медицински въпроси в MedExpress, твърди, че потенциалните нови приложения на лекарствата са "неочаквани и обещаващи“. Има индикации, че помагат при псориазис, астма, хронично бъбречно заболяване, мастно чернодробно заболяване, обструктивна сънна апнея, синдром на поликистозните яйчници (PCOS), ракови заболявания, свързани със затлъстяването, болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон.

Експертите казват, че широкият спектър от приложения може да доведе до потенциално големи последици както за здравето, така и за икономиката.

Стимулиране на икономически растеж

Настоящата цена на лекарствата е значителна, като цените на дребно в САЩ за месечна доставка на Zepbound на Lily или Wegovy на Novo варират от 1079,77 до 1349,02 долара. Прогнозите на Jama Health Forum показват, че покритието на GLP-1 от Medicare в САЩ би увеличило нетните разходи по здравната програма за пенсионери с 47,7 млрд. долара през следващите 10 години.

Но очакваните здравни и икономически резултати също са значителни. Лошото здраве от затлъстяване и свързани със затлъстяването заболявания оказва значително влияние върху здравните системи и общата производителност, включително чрез загубени работни часове, ранна смърт и неформални грижи.

Goldman Sachs изчислява, че GLP-1 биха могли да увеличат брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ с 0,4% благодарение на повишената производителност и спестявания от здравеопазване, в случай на базово приемане от 30 млн. потребители, сочи доклад от 2024 г. Приблизително 2% от възрастните в САЩ, т.е. почти 5 млн. души, са приемали GLP-1, показва доклад от май 2025 г. на неправителствената организация Fair Health.

"Лошото здраве предполага значителни икономически разходи, които биха намалели, ако здравните резултати се подобрят“, пишат анализаторите на Goldman Sachs в доклад, цитиран от investor. "Академични проучвания установяват, че хората със затлъстяване са едновременно по-малко склонни да работят... и по-малко продуктивни, когато работят.“

Междувременно в Дания пазарната капитализация на производителя на Wegovy - Novo Nordisk, засенчи целия БВП на страната през 2024 г., а голямата и нарастваща индустрия за лекарства за отслабване в Дания продължава да има огромен принос за икономиката.

Потенциалът на GLP-1, както при лечението на затлъстяване и диабет, така и при други здравословни проблеми, се разглежда като отправна точка за развитието на нова ера лекарствени иновации. Дикс описва възможното въздействие като "дълбоко“ както за бъдещото разработване на лекарства, така и за създаването на нови работни места.






