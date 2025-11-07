The Guardian.
Двете летища уточниха, че инцидентите са имали ограничено въздействие върху полетите.
Непотвърдени наблюдения на дронове бяха регистрирани и в района на атомната електроцентрала Доел, ядрения изследователски център SCK в Мол, както и в пристанището на Антверпен, предават местните медии Het Laatste Nieuws и VRT. На фона на нарастващото напрежение, се очаква Белгия да получи подкрепа от германската армия за противодействие на дронове, с цел да се сложи край на повтарящите се инциденти в близост до гражданските летища и военните обекти.
Подобни нарушения бяха съобщени и в Швеция, където второто по големина летище в Гьотеборг отбеляза прекъсвания поради дронове, а полицията започна разследване за "подозрителен авиационен саботаж".
Летищата в Белгия отново спряха полетите си заради предполагаеми дронове
©
Още по темата
Още от категорията
/
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като дронове нарушиха въздушното пространство на страната
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стана ясна самоличността на ранения в Косово българин
21:55 / 06.11.2025
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна н...
21:54 / 06.11.2025
Нанси Пелоси се оттегля от политиката
19:06 / 06.11.2025
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската раф...
14:13 / 06.11.2025
Руски медии: САЩ извършиха тест на ракета Minuteman III, способна...
17:01 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.