Летищата в Москва спряха работа заради атака на украински дронове, близо 300 полети са засегнати
Десетки украински дронове полетяха към руската столица. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че 26 дрона, насочващи се към града, са били свалени.
Атаката е засегнала работата на летищата в руската столица. Говорителят на Росавиация Артьом Кореняко съобщи за ограничения за кацане и излитане на самолети на московските летища Внуково и Шереметиево, както и на летищата в Ярославъл, Калуга и Чебоксари.
Общо над 270 полета са били забавени във Внуково и Шереметиево по време на ограниченията. Шестдесет и девет самолета са били пренасочени към резервни летища, а 42 полета са били напълно отменени.
Авиокомпаниите информираха пътниците си за промени в графиците на полетите в Санкт Петербург и други градове. Държавната компания ''Аерофлот'' обяви тази сутрин, че се очаква отлонените към други летища самолети да се приземят в Москва по-късно през деня.
Очаква се графиците на полетите да се нормализират по-късно днес.
Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи за унищожаването на 237 украински безпилотни летателни апарата (БпЛА) между 14:00 и 23:00 часа на 27 декември. От тях, според Русия, 32 са били свалени над Московска област, а 18 БпЛА са се насочвали директно към Москва.
