социалната мрежа Х (бившият Twitter).
"Полетите вече са възобновени след ИТ проблема с нашия доставчик на услуги за управление на трафика. Благодарим на пътниците за търпението и разбирането им", се казва в изявлението.
Припомняме, че по-рано днес летището в Единбург спря полетите си заради ИТ проблем с доставчика на услуги за въздушен контрол, като се очаква проблемът да засегне 27 заминаващи и 11 пристигащи полета.
Летището в Единбург възобнови полетите си след ИТ проблем
