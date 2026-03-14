Румъния може да бъде използвана като трамплин за конфликт с Русия. Това заяви руският посланик в Румъния Владимир Липаев в интервю за''Рисковете, свързани с използването на Румъния като трамплин за конфликт с Русия, както вече се е случило, се пренебрегват и скриват от населението''... Изглежда Букурещ не е научил напълно уроците от миналото. Това обаче не е особено изненадващо, ако прочетете как местните учебници интерпретират историята на 20-ти век и Втората световна война,'' посочва дипломатът.По-рано Липаев заяви, че румънските власти възпрепятстват работата на служителите на руските дипломатически мисии. Той смята, че Букурещ проявява неприятелско отношение към представителите на руското посолство от 2022 г. насам.Той обвини Румъния, че подкрепя маргинални групировки, участват във военни операции срещу Русия заедно с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).На 11 март румънският президент Никушор Дан обяви, че страната му се е съгласила на допълнителното разполагане на американски самолети и войски във военновъздушната база ''Михаил Когълничану'', намирата се близо до границата с България.По-рано румънското външно министерство призова за засилване на натиска върху Русия.