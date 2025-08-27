Лишават насилниците на животни от право за притежание на оръжие в Гърция

© Министерството на правосъдието затегна законите за оръжията, като забрани издаването на лицензи за огнестрелно оръжие на лица, преследвани или осъдени съгласно закона за хуманно отношение към животните от 2021 г. Съществуващите лицензи за нарушителите ще бъдат отнети, съобщиха властите, пише Kathimerini.



"Разоръжаваме опасните“, каза Никос Хрисакис, специален секретар за защита на домашните любимци.



Бившият заместник-директор на полицията в Крит, Хрисакис, подчерта, че малтретирането на животни е свързано с домашното насилие.



"Човекът, който удря животно, често удря жена си, детето си или възрастния човек“, каза той.



Хрисакис цитира опита си в полицейската работа на остров Крит, където жестокостта към животните е широко разпространена.







"Животните са беззащитни; държавата трябва да ги защити“, добави той.



Промяната в закона е резултат от нарастващите доказателства, свързващи малтретирането на животни с по-широкомащабно насилие. Убийството на Каролайн Крауч през 2021 г. в град Глика Нера в Атика, когато съпругът ѝ уби и семейното куче, беше посочено като ярък пример.



"Тази регулация укрепва нашия арсенал“, каза Хрисакис. "Държавата не може да позволи на култура на насилие да доминира.“