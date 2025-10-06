Литва: Санкциите срещу Русия и Беларус ще останат, докато не бъде възстановена целостта на Украйна

© Премиерът на Литва Инга Ругинене увери, че страната ѝ няма да отмени санкциите срещу Русия и Беларус, докато териториалната цялост на Украйна не бъде напълно възстановена и всички загуби, причинени от Руската федерация, не бъдат компенсирани. Тя заяви това на съвместен брифинг с украинската си колежка Юлия Свириденко в Киев, съобщава Укринформ.



Ругинене, която е на посещение в Киев на 6 октомври, заяви, че извършителите на въоръжена агресия срещу Украйна трябва да бъдат подведени под отговорност.



Затова, според нея, Литва подкрепя създаването на Специалния трибунал за престъплението агресия, работата на Регистъра на щетите и предложението на Европейската комисия (ЕК) за използване на замразени руски активи в полза на Украйна.



"Нашите санкции срещу Русия и нейния съюзник Беларус ще останат в сила, докато териториалната цялост на Украйна не бъде възстановена и загубите, причинени от войната, не бъдат компенсирани“, подчерта ръководителят на литовското правителство.



Тя допълни, че крайната цел е "пълно обезщетение за всички загуби, причинени на Украйна“.



В същия ден Ругинене обяви нова инициатива за подпомагане и рехабилитация на украински деца, отвлечени преди това от Русия, които по-късно бяха върнати на семействата си.



По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за връщането на украинските деца, отвлечени от Русия, с британската принцеса Анна.