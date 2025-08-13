Лодка с мигранти се преобърна край бреговете на Лампедуза, най-малко 20 души са загинали

© Лодка с мигранти се преобърна край бреговете на Лампедуза, остров в Средиземно море. ANSA съобщава, че има най-малко 20 загинали.



Според първоначалната информация има i между 70 и 80 оцелели.



Операциите по издирване на още оцелели продължават. Към момента не се знае какво е причинило преобръщането на плавателния съд.