Лондон се готви да прехвърли първите четири танка Challenger 2 на Украйна

© Правителството на Обединеното кралство планира веднага да прехвърли на Украйна първите четири танка Challenger 2, а скоро след това - още осем. Премиерът Риши Сунак ще информира украинския президент Володимир Зеленски в рамките на днешния ден, съобщава британският вестник The Sun.



Изданието се позовава на източник от кабинета на премиера, който твърди, че Сунка иска да покаже, че Лондон подкрепя Киев "на дело, а не на думи". Според вестника британският премиер е разговарял с ръководството на военното ведомство и службите за сигурност, като им е казал, че доставката на танкове на Украйна трябва да бъде приоритет за оперативните дейности. Отбелязва се, че премиерът и министърът на отбраната "решиха да изпратят ескадрила [може да включва до 18 танка], след като Зеленски активно лобира по този въпрос“.



В петък The Guardian съобщи, че изпращането на танкове на британската армия в Украйна ще бъде финализирано на 16 януари. По-рано, позовавайки се на представител на премиера, вестник The Financial Times на свой ред също съобщи за предстоящите доставки. Източник на редакцията подчерта, че Лондон засилва подкрепата за Украйна, като й предоставя нови военни технологии. Той изрази увереност, че "бойните танкове могат да осигурят значително нови възможности за украинците".



На 9 януари британските медии, позовавайки се на източници, съобщиха, че за първи път от началото на конфликта в Украйна Лондон обмисля възможността да прехвърли на Киев до 10 танка Challenger 2.



На 6 януари САЩ обявиха отпускането на нов пакет военна помощ на стойност близо 3 милиарда долара за Украйна. Пакетът, по-специално, ще включва верижни бойни машини на пехотата (БМП) и самоходни гаубици Bradley. Преди това Германия обяви, че възнамерява да достави на властите в Киев бойни машини на пехотата Marder, а Франция ще изпрати колесни танкове AMX-10 RC.