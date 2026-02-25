Сподели close
Великобритания удължи лиценза за операции с чуждестранните дъщерни дружества на "Лукойл“, който изтичаше на 26 февруари, до 25 август тази година, съобщи OFSI.

През октомври миналата година Великобритания включи "Лукойл" в списъка със санкции, но на 27 ноември издаде лиценз за продължаване на транзакциите с чуждестранните дъщерни дружества на компанията.

В рамките на този лиценз е разрешено да се продължат бизнес операциите, плащанията по съществуващи или нови договори или задължения.