Великобритания удължи лиценза за операции с чуждестранните дъщерни дружества на "Лукойл“, който изтичаше на 26 февруари, до 25 август тази година, съобщиПрез октомври миналата година Великобритания включи "Лукойл" в списъка със санкции, но на 27 ноември издаде лиценз за продължаване на транзакциите с чуждестранните дъщерни дружества на компанията.В рамките на този лиценз е разрешено да се продължат бизнес операциите, плащанията по съществуващи или нови договори или задължения.