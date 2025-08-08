Лукашенко коментира бъдещия си наследник - няма да се кандидатира за нов президентски мандат

© Президентът на Беларус Александър Лукашенко заявява в интервю за кореспондента на списание Time Саймън Шустер, че не планира да се кандидатира за президент на следващите избори. "Не, вече не планирам, вече не планирам“, отговаря Лукашенко на въпроса на Шустер. Фрагменти от интервюто са публикувани от БелТа.



Лукашенко също така посочва, че не вижда в по-малкия си син Николай наследник на президентския пост. "Не, той не е наследник... Не, не, не. Попитай го – можеш да го обидиш много с това“, заявява той.



Държавният глава допуска, че следващият президент на Беларус може да бъде човек, който ще води малко по-различна политика. "Само да не започва веднага да разрушава всичко, а да прави като мен – да се опира на раменете на силните, на това, което има, и спокойно да развива страната, за да не има тази революционна промяна. А ако убеди обществото, че трябва да се върви към някакво друго състояние, за Бога", коментира президентът.



70-годишният Лукашенко, често наричан "последният диктатор на Европа“, управлява Беларус от 1994 г.



Много от неговите политически опоненти са хвърлени в затвора или са избягали в чужбина.



На изборите през 2020 г. Лукашенко бе обявен за победител с 80% от гласовете. Това предизвика обвинения в измама при гласуванетo, месеци на протести и жестоки репресии, довели до 65 000 ареста.



На последните избори през януари тази година Лукашенко спечели с 87,6 % от гласовете.