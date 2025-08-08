Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лукашенко коментира бъдещия си наследник - няма да се кандидатира за нов президентски мандат
Автор: Екип Ruse24.bg 17:57Коментари (0)55
©
Президентът на Беларус Александър Лукашенко заявява в интервю за кореспондента на списание Time Саймън Шустер, че не планира да се кандидатира за президент на следващите избори. "Не, вече не планирам, вече не планирам“, отговаря Лукашенко на въпроса на Шустер. Фрагменти от интервюто са публикувани от БелТа.

Лукашенко също така посочва, че не вижда в по-малкия си син Николай наследник на президентския пост. "Не, той не е наследник... Не, не, не. Попитай го – можеш да го обидиш много с това“, заявява той.

Лукашенко пред Time: Ще последва ядрен отговор в случай на военна агресия срещу Беларус

Държавният глава допуска, че следващият президент на Беларус може да бъде човек, който ще води малко по-различна политика. "Само да не започва веднага да разрушава всичко, а да прави като мен – да се опира на раменете на силните, на това, което има, и спокойно да развива страната, за да не има тази революционна промяна. А ако убеди обществото, че трябва да се върви към някакво друго състояние, за Бога", коментира президентът.

70-годишният Лукашенко, често наричан "последният диктатор на Европа“, управлява Беларус от 1994 г.

Много от неговите политически опоненти са хвърлени в затвора или са избягали в чужбина.

На изборите през 2020 г. Лукашенко бе обявен за победител с 80% от гласовете. Това предизвика обвинения в измама при гласуванетo, месеци на протести и жестоки репресии, довели до 65 000 ареста.

На последните избори през януари тази година Лукашенко спечели с 87,6 % от гласовете.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Лято 2025
България в еврозоната
Реформи в БДЖ
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: