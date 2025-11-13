Reuters, позовавайки се на трима източника.
Вашингтон наложи санкции срещу компанията и нейните дъщерни дружества в края на октомври и даде месец за прекратяване на операциите — срокът изтича на 21 ноември.
Според източници на агенцията, "Лукойл" иска удължаване, тъй като се нуждае от повече време за изпълнение на съществуващите си задължения и проучване на предложенията за своите активи.
След налагането на санкциите "Лукойл" обяви намерението си да продаде своите чуждестранни активи. Потенциален купувач бе търговецът на петрол Gunvor, но сделката пропадна, след като американското министерство на финансите даде да се разбере, че е против нея. Ведомството заяви, че компанията има връзки с Русия и че американските власти няма да издадат на Gunvor лиценз за извършване на дейност, докато в Украйна продължават военните действия.
След като САЩ отхвърлиха предложението на Gunvor, в Европа започна надпревара за активите на "Лукойл", съобщи Bloomberg. Според агенцията, няколко страни оказват натиск върху Вашингтон да предостави лиценз, който ще позволи на компанията да продължи дейността си след 21 ноември. Румъния не изключи възможността да придобие активите на Лукойл на територията на страната, а молдовските власти вече предложиха да изкупят инфраструктурата на компанията в международното летище в Кишинев.
Financial Times писа, че "Лукойл" е изправен пред заплахата да загуби активи на стойност 14 млрд. евро след провала на сделката с Gunvor на фона на неясните перспективи за тяхната продажба.''
''Лукойл'' поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите
©
Още по темата
/
Илияна Йотова от Русе: Това, което се случи на 7 ноември, може да съперничи на пиеса на Самюъл Бекет
12.11
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
12.11
Костадин Костадинов за "Лукойл": Пращаме делегация на "Възраждане" в Русия за разговор с Медведев!
12.11
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември!
12.11
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
12.11
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
12.11
Илиян Василев: Политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси с декрети, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри
12.11
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин
11.11
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
11.11
Костадин Ангелов: Топката е в полето на президента. Ако наложи вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани
11.11
Още от категорията
/
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
22:34 / 12.11.2025
Европейската космическа агенция с важни отговори за обект 3I/ATLA...
20:41 / 12.11.2025
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погъл...
12:49 / 12.11.2025
Русия обяви готовност да възобнови преговорите в Истанбул, чака о...
12:25 / 12.11.2025
Cengiz Holding и Socar не са се отказали да купят "Лукойл" Нефтох...
11:09 / 12.11.2025
Лавров: Русия ще проведе ядрени тестове, ако го направи друга ядр...
17:27 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.