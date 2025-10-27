ЗАРЕЖДАНЕ...
"Лукойл" ще продава международните си активи
©
Вече е започнало разглеждането на оферти от потенциални купувачи.
Продажбата на активите се извършва съгласно лиценза за ликвидация на OFAC. Ако е необходимо, Дружеството планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на международните си активи.
Още по темата
/
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
20:06
Георги Георгиев за санкциите срещу "Лукойл": До края на годината няма поводи за притеснение, държавата има план
26.10
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
26.10
Костадинов: Сега правителството не трябва да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", а да направи така, че да запази рафинерията у нас
24.10
Още от категорията
/
ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 години, бездомни са 1.3 млн. европейци
11.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ...
21:39 / 26.10.2025
Никола Стоянов за санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт": ...
18:52 / 26.10.2025
Силно земетресение разтърси Турция
17:24 / 26.10.2025
Двама души са арестувани за обира в "Лувъра"
11:47 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.